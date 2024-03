Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,94 EUR +2,87% (15.03.2024, 12:10)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,86 EUR +3,39% (15.03.2024, 11:55)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando im Plus: Nach Kurssprung am Mittwoch und Gewinnmitnahmen am Donnerstag lege die Aktie des Berliner Mode-E-Commerce-Primus zu Wochenschluss wieder im Wert zu. Tatsächlich fehle nicht mehr viel und das Papier des DAX-Konzerns erzeuge ein neues, wichtiges Kaufsignal. Mit dem richtigen Produkt könnten spekulative Anleger so schnell zweistellige Gewinne einfahren.Bis zu 22,87 Euro seien Anleger am Freitag im Vormittagshandel bereit für eine Zalando-Aktie zu bezahlen. Am Mittwoch, als das Papier als Reaktion auf positive Aussagen des Managements zur Zukunft des Unternehmens in die Höhe geschossen sei, seien es nur zwei Cent mehr gewesen. Das heiße: Wer Gewinne vom Tisch habe nehmen wollen, habe dies am Donnerstag getan. Da habe die Aktie in der Spitze bis zu fünf Prozent an Wert gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch verloren."Der Aktionär" habe diese Schwächephase am Donnerstag genutzt, um die Aktie ins "Aktionär"-Depot zu kaufen. Abonnenten seien wie gewohnt per E-Mail darüber informiert worden, dass 500 Anteilsscheine zum Kurs von 21,98 Euro aufgenommen würden."Der Aktionär" antizipiert mit der Aufnahme ins "Aktionär"-Depot eine Trendwende im Chart, so Leon Müller. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link