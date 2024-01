Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie komme am Montag erneut unter die Räder. Mit einem Minus von mehr als drei Prozent falle sie sogar unter die 19-Euro-Marke, nachdem sie diese Unterstützung in der Vorwoche noch habe verteidigen können. Obwohl der DAX sich in der Nähe seines Allzeithochs befinde, drohe das Papier nun auf sein Allzeittief aus dem Jahr 2014 zu fallen.Im noch jungen Börsenjahr 2024 würden sich die Kursverluste von Zalando bereits auf mehr als 14 Prozent summieren, was den letzten Platz im DAX bedeute. Einer der Gründe für die schwache Performance sei ein Anstieg der Zinserwartungen, was sich bei Wachstumsunternehmen wie Zalando in der Regel negativ auswirke. Bereits im vergangenen Jahr seien die Papiere des Modehändlers mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex gewesen.Schon 2022 habe sich der Börsenwert des Online-Händlers halbiert. Die Bestmarke von fast 106 Euro aus dem Jahr 2021, als das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur erlebt habe, sei Lichtjahre entfernt.Aus charttechnischer Sicht würden sich keine Unterstützungen mehr zwischen dem aktuellen Kurs und dem Allzeittief bei 17,01 Euro befinden. Die Wahrscheinlichkeit sei deshalb hoch, dass Zalando diese Marke anlaufe, bevor ein Doppelboden zumindest zu einem Rebound führen könnte. Die Aktie könnte also noch sieben Prozent fallen, bevor mit einer Gegenreaktion zu rechnen sei.Die Aktie des Online-Händlers habe sich wider Erwarten sehr schwach in den letzten Wochen entwickelt. "Der Aktionär" rät deshalb, den Stopp von 18 Euro zu beachten. (Analyse vom 08.01.2024)