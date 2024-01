Mit Material von dpa-AFX



18,875 EUR -2,96% (05.01.2024, 11:51)



18,79 EUR -3,02% (05.01.2024, 11:36)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Nach einem extrem schwachen Jahr 2022 und einem ebenfalls enttäuschenden Jahr 2023 würden Zalando-Anhänger auf ein besseres Jahr 2024 hoffen. Bislang sehe es allerdings nicht danach aus. Die Aktie falle in der ersten Handelswoche des neuen Jahres von einem Tief zum nächsten. Am heutigen Freitag sei die Aktie mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 18,87 Euro der schwächste Wert des Tages im DAX.Damit nähere sich das Papier weiter dem Rekordtief, das kurz nach dem Börsengang im Herbst 2014 bei gut 17 Euro markiert worden sei. Der Ausgabepreis habe bei 21,50 Euro gelegen.Im noch jungen Börsenjahr 2024 würden sich die Zalando-Kursverluste mittlerweile auf mehr als zwölf Prozent summieren, was auch in diesem Zeitraum den letzten Platz im deutschen Leitindex bedeute. Bereits 2023 seien die Papiere mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex gewesen; 2022 seien sie mit einem Verlust von mehr als der Hälfte Vorletzter gewesen.Die schwache Entwicklung gehe einher mit einer generellen wieder vorsichtigeren Haltung von Anlegern gegenüber Online- und Technologiewerten, die sich 2024 an den US-Börsen zeige. Dort seien große Branchenwerte wie Amazon, Netflix, Alphabet oder Meta in diesem Jahr an der NASDAQ-Börse auch schwach gestartet, nachdem die NASDAQ 2023 stark gelaufen sei. Ein Grund für deren jüngsten Rücksetzer seien geschmälerte Hoffnungen, dass die US-Notenbank FED den Leitzins schon bald und deutlich senken werde.Charttechnisch sei die Aktie klar angeschlagen. Wichtig sei, dass kein neues Allzeittief ausgebildet werde. Insgesamt könnte sich das Bild im weiteren Jahresverlauf aber durchaus aufhellen. Komme die Zinswende, dürfte Zalando ganz klar profitieren können.Die Aktie ist derzeit allerdings nur für sehr spekulative Anleger geeignet, Stopp bei 18 Euro beachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)