Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,05 EUR -2,86% (27.09.2023, 14:52)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

21,12 EUR -2,31% (27.09.2023, 14:39)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (27.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie zähle am Mittwochmorgen erneut zu den DAX-Verlierern. Bereits am gestrigen Dienstag hätten schwache Zahlen des Konkurrenten Asos die Talfahrt beschleunigt. Nun komme ein vernichtendes Urteil der Citigroup hinzu. Es würden weitere Verluste auf bisherige Jahrestiefs drohen.Analystin Monique Pollard habe das Kursziel drastisch von 32 auf 24 Euro reduziert und der Aktie den Status "Negative Catalyst Watch" erteilt. Die Quartalszahlen Anfang November dürften ihrer Einschätzung nach schwach ausfallen. Schuld daran seien das Wetter im September, trübe Einzelhandelsdaten in Europa und vorsichtigere Aussagen wie beispielsweise von Asos. Pollard rechne mit einem Rückgang des Bruttowarenvolumen und leicht sinkenden Bruttomargen in Q3.Zalando sei der schwächste DAX-Wert im laufenden Jahr und liege inzwischen 37 Prozent im Minus. Gestern habe das Papier ein neues Jahrestief bei 20,86 Euro markiert. Ein Fall unter die 20-Euro-Marke rücke bedrohlich nahe, danach warte das Vorjahrstief bei 19,18 Euro. Reiße diese Unterstützung ebenfalls, könne es schnell bis auf das 2014er-Tief bei 17,80 Euro gehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link