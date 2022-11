Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,72 EUR -0,66% (23.11.2022, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

28,40 EUR -0,91% (23.11.2022, 10:04)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (23.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie befinde sich auf Achterbahnfahrt. Zwar hätten die Zahlen für das dritte Quartal den Kurs nach oben schießen lassen, seither habe das Papier des Online-Modehändlers jedoch wieder deutlich Gewinne abgeben müssen. Lohne sich jetzt ein Einstieg? Die Analysten seien sich uneinig. Von den 34 von Bloomberg befragten Analysten würden 20 zum Kauf, acht zum Halten und sechs zum Verkauf der Zalando-Aktie raten.Anleger sollten bei der Zalando-Aktie ein klares positives Signal abwarten. Dies werde generiert, sobald ihr der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei 33,03 Euro gelinge. Wichtig sei, dass die Unterstützung bei 25,21 Euro (100-Tage-Linie) halte, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2022)Börsenplätze Zalando-Aktie: