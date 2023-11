Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (24.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Zalando-Aktie habe sich nach ihrer letzten Abwärtsbewegung von Anfang August zuletzt wieder etwas erholen können. Doch damit sei vergangene Woche Schluss gewesen.Am 15. November sei der Aktienkurs am Widerstand bei rund 24,30 Euro abgeprallt. Seitdem gehe es für die Zalando-Aktie wieder abwärts. Jetzt stehe sie kurz davor, den GD50 bei 22,22 Euro zu testen. Sollte dieser durchbrochen werden, wäre die nächste Haltemarke die Aufwärtstrendlinie bei rund 21,30 Euro, welche sich aus den Tiefs vom 4. Oktober und 14. November zusammensetze. Falls auch diese nicht halte, drohe das Papier bis an das Jahrestief bei 19,88 Euro zu fallen.Zwei technische Indikatoren würden die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios noch verstärken. Der MACD-Indikator stehe kurz davor, ein bearishes Crossover und somit ein Verkaufssignal zu generieren. Zudem sei der Kurs heute unter das 23,6%-Fibonacci-Retracement gerutscht, wodurch das nächste Retracement erst das Jahrestief bei 19,88 Euro wäre. WKN GQ43YE ) von Goldman Sachs auf fallende Kurse setzen und bis zu 30 Prozent verdienen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Mit einem Stopp bei umgerechnet 22,70 Euro und einem Zielkurs beim Jahrestief von 19,88 Euro seien Anleger bestens positioniert. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link