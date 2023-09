Auch wenn kurzfristige Preisschwankungen medial regelmäßig mit derartigen Meldungen erklärt werden könnten, zeige die längerfristige Entwicklung, dass die Macht des Kartells beschränkt sei. So hätten die gesenkten Ziele die Preise bei weitem nicht zurück auf das Preisniveau von Anfang 2022 katapultieren können. Ölpreise für Brent würden sich stattdessen innerhalb einer Bandbreite bewegen. "Gründe hierfür liegen unter anderem darin, dass Ölproduzenten außerhalb der OPEC+ mittlerweile Kürzungen tendenziell ausgleichen", so Grüner.



Der weltweit größte Einzelproduzent, die USA, seien mittlerweile bei einem Produktionsrekord von 12,8 Millionen Barrel pro Tag angekommen. Die kanadische Produktion sei in den letzten Jahren deutlich angestiegen und Analysten würden schätzen, dass Kanada die Gesamtproduktion in den nächsten zwei Jahren um acht Prozent anheben werde. Brasilien habe im Juli eine Rekordproduktion erreicht, während der wichtigste Produzent des Landes seine Investitionen in Exploration und Produktion erhöht hätte. Zwar würden somit nicht jegliche Produktionskürzungen ausgeglichen, doch gestiegene Ölpreise würden für höhere Investitionsquoten in neue Produktionsmengen sorgen.



Die Ölnachfrage zeige trotz einer potenziellen Schwäche Chinas keine Anzeichen eines Rückgangs. So habe die Internationale Energieagentur im Juni eine rekordhohe, weltweite Nachfrage gemeldet. Auch auf Jahresbasis würden Rekordwerte vermutet. Eine anhaltend hohe Nachfrage bei gleichzeitig robustem Angebot spreche gegen stark schwankende Ölpreise. Und so verliere der Ölpreisanstieg seinen Schrecken, wenn man ihn in der Perspektive betrachte: Noch immer seien die Preise weit weg von den Hochpunkten aus dem März 2022.



"Höhere Ölpreise sind in der Lage, für Unruhe an den globalen Aktienmärkten zu sorgen", resümiere Grüner. "Sie signalisieren jedoch kein grundsätzliches Problem für die globalen Aktienmärkte oder für wirtschaftliche Entwicklungen. Zwar könnten Angebotsschocks folgen, wir halten das jedoch für höchst unwahrscheinlich." Selbst ein längerfristiger Anstieg der Ölpreise wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Schreckens-Szenario für den jungen Bullenmarkt. (14.09.2023/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der vergangenen Woche zwei große Ölproduzenten ihre Förderkürzungen um drei Monate verlängert haben, seien verstärkt Diskussionen um die Auswirkungen von gestiegenen Ölpreisen entstanden, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.So habe der Preis in den vergangenen Monaten konsequent zugelegt und mittlerweile mehr als 90 US-Dollar pro Barrel erreicht. "In der Folge sind die Kraftstoffkosten für Benzin und Diesel in Europa, aber auch in den USA angestiegen, was neue Ängste schürt", bilanziere Thomas Grüner. Die entscheidenden Fragen seien nun: Werde der Preisanstieg den Konsum begrenzen und zu einem erneuten Inflationsausbruch führen? Werde insbesondere das bereits schwächelnde China unter dem Anstieg besonders leiden?