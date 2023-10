Dolev verweise aber auf einen weiteren Punkt: Der US-Finanzdienstleister Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) habe am Dienstagabend neben starken Quartalszahlen auch einen Ausblick veröffentlicht, der keine Warnung vor einer Rezession im Geschäftsjahr 2024 enthalte. Und: Auf die Frage nach Europa habe Visa-CEO Ryan McInerney die "Widerstandsfähigkeit" des dortigen Geschäfts erwähnt. Er habe "ein gutes Gefühl, was in der EU (ex. UK) passiert".



Die Freude über das Zahlenwerk und den optimistischen Ausblick von Visa seien zeitweise ebenfalls durch den Worldline-Schock überschattet worden. Letztlich sei die Aktie aber rund ein Prozent höher aus dem Wall Street-Handel gegangen.



Von den genannten Aktien stehe aktuell nur Visa auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, langfristig orientierte Neueinsteiger könnten nun einen Fuß in die Tür stellen.



Die Comeback-Spekulation bei PayPal sei zu Wochenbeginn ausgestoppt worden. Ein Wiedereinstieg dränge sich mit Blick auf die anhaltende Talfahrt aktuell nicht auf. Gleiches gelte für die Papiere von Block und Affirm.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der französische Zahlungsabwickler Worldline (ISIN FR0011981968/ WKN A116LR) hat den Markt am Mittwoch mit enttäuschenden Zahlen, einer Prognosesenkung und trüben Aussichten für einige Schlüsselmärkte geschockt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Darunter hätten zunächst auch die europäischen Peers gelitten, doch die Schockwellen dieser Warnung würden inzwischen bis in die USA reichen. Zu Recht?Im Sog der Worldline-Aktie, die am Mittwoch um fast 60 Prozent eingebrochen sei, hätten auch die Papiere von US-amerikanische Payment-Unternehmen teils heftige Verluste erlitten. Der auf Ratenzahlungen ("buy now, pay later") spezialisierte Finanzdienstleister Affirm (ISIN US00827B1061/ WKN A2QL1G) etwa sei am Vorabend fast 15 Prozent tiefer aus dem New Yorker Handel gegangen. Die Papiere von Block (ISIN US8522341036/ WKN A143D6) (ehemals Square) hätten rund acht Prozent verloren.Auch die Aktie von PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) habe sich dem Verkaufsdruck in der Branche nicht entziehen können und rund fünf Prozent tiefer geschlossen. Dabei sei sie im Tagesverlauf bei 51,23 Dollar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen.Affirm und Block hätten allerdings wenige bis keine Geschäfte in Deutschland und Europa getätigt, so Dolev. Die negative Kursreaktion sei daher ungerechtfertigt und übertrieben. Block beispielsweise habe nach Informationen von Barron’s zuletzt nur 3,3 Prozent des Konzernumsatzes in Europa erwirtschaftet. Etwas stärker könnte PayPal betroffen sein, wo der Europa-Anteil am Gesamterlös etwa bei 18 Prozent liege.