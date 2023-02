Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) lag mit den vorläufigen Zahlen für 2022 über dem eigenen Ausblick und den Markerwartungen, da die Altanlagen zur Stromerzeugung gegen Ende des Jahres mehr zum Konzernergebnis beitrugen als noch im November gedacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) habe gestern zusammen mit OpenAI, den Erfindern von ChatGPT, verkündet, an einer Verbesserung der Suchplattform Bing zu arbeiten. Die Aktie habe daraufhin um 4,2% zugelegt.Die Aktie von Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) habe in letzter Zeit öfter mit extremen Kursbewegungen für Aufsehen gesorgt. Nachdem sich der Kurs am Montag beinahe verdoppelt habe, habe der Titel gestern mit einem Minus von 49% seinen Status als Meme-Aktie bekräftigt. (08.02.2023/ac/a/m)