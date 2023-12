Die Krux dabei: Die PiS komme nur auf 194 von 460 Stimmen und verfüge damit über keine Mehrheit im Parlament. Damit seien die Chancen nahe null, dass Morawiecki und seine Regierung die Vertrauensabstimmung überstünden, die gemäß Verfassung bis 11. Dezember erfolgen müsse. Grund für die Vereidigung trotz mangelnder Machtbasis dürfte wohl der Versuch gewesen sein, Zeit zu gewinnen, um genügend Abgeordnete anderer Parteien auf die Seite der PiS zu ziehen, was bisher misslungen sei.



Scheitere die Vertrauensfrage, schlage das Parlament einen Kandidaten vor. Dann könne die parlamentarische Mehrheit von Donald Tusk aus Bürgerkoalition, Drittem Weg und der Linken (insgesamt 248 Stimmen), die bereits einen Koalitionsvertrag unterzeichnet hätten, eine Regierung bilden.



Das Verhältnis Polens zur EU, seit Jahren belastet von Streitigkeiten v.a. zum Thema Rechtsstaatlichkeit, erhalte durch den Regierungswechsel die Chance auf einen Neustart. Die Aussicht auf bereitstehende EU-Fördermittel, die bislang zurückgehalten worden seien, helle sich damit auf. So könne Polen voraussichtlich noch im Dezember auf einen Teilbetrag aus dem Programm RePowerEU hoffen. Dass die Uhren in Polen nun plötzlich ganz anders gehen würden, sollte aber niemand erwarten. Der polnische Plan für die rund 60 Mrd. Euro Corona-Hilfen (Zuschüsse und Kredite) sei zwar genehmigt worden. Die Ausschüttung hänge jedoch von der Erfüllung sogenannter Meilensteine ab, bei denen es z.B. darum gehe, die Justiz wieder unabhängiger zu machen.



Der seit Jahren von der PiS betriebene Umbau des Justizwesens lasse sich allerdings nicht auf die Schnelle revidieren. Außerdem werde sich Tusk hüten, die Kritik von Seiten der PiS zu nähren, er sei ein willfähriges Instrument Brüssels. So habe er selbst verlauten lassen, dass er EU-Reformen wie eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der Außenpolitik ablehne, ebenso wie "naiven Euro-Enthusiasmus". In der Migrationspolitik beziehe seine Partei deutlich Stellung gegen eine steigende Zahl von Migranten. Wie die neue Regierung mit den mannigfaltigen Erwartungen von verschiedenen Seiten umgehe, dürften viele mit Spannung verfolgen. (08.12.2023/ac/a/m)





