Kurzprofil Zacatecas Silver Corp.:



Zacatecas Silver Corp. (ISIN: CA9888161044, WKN: A2QQCM, Ticker-Symbol: 7TV, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: ZAC) ist ein kanadisches Silberexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Es besitzt Anteile an Mineralkonzessionen, die sich auf dem Grundstück Zacatecas befinden. (03.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zacatecas Silver-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberexplorationsunternehmens Zacatecas Silver Corp. (ISIN: CA9888161044, WKN: A2QQCM, Ticker-Symbol: 7TV, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: ZAC) unter die Lupe.Die Zacatecas Silver-Aktie habe in den letzten eineinhalb Jahren eine furchtbare Entwicklung gehabt. Seit dem Tief Ende Oktober habe sie sich aber sehr dynamisch und kräftig erholt. Der Grund für die Aufholrally seien positive Neuigkeiten zum Esperanza-Projekt in Mexiko gewesen. Ein Kauf der Zacatecas Silver-Aktie dränge sich auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber nicht auf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.12.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zacatecas Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zacatecas Silver-Aktie:0,571 EUR +0,71% (02.12.2022, 22:26)