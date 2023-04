Börsenplätze ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

17,775 EUR -17,36% (04.04.2023, 15:39)



NYSE-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

23,47 USD -0,47% (03.04.2023)



ISIN ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

IL0065100930



WKN ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

A2QNF3



Ticker-Symbol ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

2SV



NYSE-Symbol ZIM Integrated Shipping Services-Aktie:

ZIM



Kurzprofil ZIM Integrated Shipping Services Ltd.:



ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen. Es betreibt als Flotte und ein Netzwerk von Schifffahrtslinien, die Frachttransportdienste auf allen wichtigen globalen Handelsrouten anbieten, es bietet auch multimodale, Frachtumschlag, Tarifmanagement, Fahrplaninformationen und andere damit verbundene Dienstleistungen, die von den lokalen Büros und Vertretern des Unternehmens auf der ganzen Welt unterstützt werden. (04.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ZIM Integrated Shipping Services: Werden Bullen nach der Rekorddividende zurückkehren? - AktiennewsZIM Integrated Shipping (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM), das Unternehmen aus der Frachtschifffahrtsbranche, verliert heute vorbörslich mehr als 25%, so die Experten von XTB.Der Grund für den Rückgang sei das "Ex-Datum", d.h. der Tag, an dem die Dividende von 6,40 Dollar aus dem Aktienkurs gestrichen werde. Trotz der Konjunkturabschwächung und der sinkenden Frachtpreise habe das EBITDA von ZIM im Jahr 2022 bei mehr als 7,5 Mrd. Dollar gelegen (14% Wachstum im Jahresvergleich), und die Einnahmen seien um fast 20% im Jahresvergleich gestiegen. Würden die Bullen die ZIM-Aktie angesichts der Aussicht auf die Wiedereröffnung Chinas schnell nach oben treiben?Das Unternehmen habe darauf hingewiesen, dass die Frachtraten nahe der Talsohle seien, und trotz der Verlangsamung würden seine Liefermengen 2023 steigen. ZIM beabsichtige die Integration von Blockchain-Zahlungen und Logistiktechnologien, was dem Unternehmen einen größeren Anteil am E-Commerce-Markt verschaffen werde.Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen der Analysten mit einer hohen Nettomarge von über 36% und einer Kapitalrendite (ROE) von über 80% übertroffen. Das Unternehmen verfüge über eine solide Bilanz mit mehr als 4,6 Mrd. Dollar in bar.Wenn sich die Nachfrage verschlechtere, könnte das Unternehmen gezwungen sein, die Dividende zu kürzen. Der Schifffahrtsriese Maersk habe starke Finanzergebnisse mit einem EBIT von über 30 Mrd. Dollar gemeldet, habe jedoch gewarnt, dass der Gewinn 2023 deutlich sinken werde. Angesichts der erwarteten Schwäche des Giganten würden die Anleger gegenüber kleineren Schifffahrtsunternehmen vorsichtig bleiben.ZIM im H4-Chart: Nach der Dividendenkürzung deute die Eröffnung auf Niveaus in der Nähe von 17,50 Dollar pro Aktie hin, bei denen die erste Aufgabe für die Bullen darin bestehen könnte, zu versuchen, wieder über den SMA200 und das 71,6%-Retracement der im Herbst 2022 eingeleiteten Aufwärtswelle zu gelangen (Quelle: xStation5 von XTB).