Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ZIM Integrated Shipping-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping-Aktie:

8,486 EUR -5,21% (19.12.2023, 16:35)



NYSE-Aktienkurs ZIM Integrated Shipping-Aktie:

9,438 USD -3,40% (19.12.2023, 16:39)



ISIN ZIM Integrated Shipping-Aktie:

IL0065100930



WKN ZIM Integrated Shipping-Aktie:

A2QNF3



Ticker-Symbol ZIM Integrated Shipping-Aktie:

2SV



NYSE-Symbol ZIM Integrated Shipping-Aktie:

ZIM



Kurzprofil ZIM Integrated Shipping Services Ltd.:



ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM) ist ein in Israel ansässiges Unternehmen. Es betreibt als Flotte und ein Netzwerk von Schifffahrtslinien, die Frachttransportdienste auf allen wichtigen globalen Handelsrouten anbieten, es bietet auch multimodale, Frachtumschlag, Tarifmanagement, Fahrplaninformationen und andere damit verbundene Dienstleistungen, die von den lokalen Büros und Vertretern des Unternehmens auf der ganzen Welt unterstützt werden. (19.12.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ZIM Integrated Shipping: Schifffahrtsriesen steigen aus dem Suezkanal aus - ZIM-Aktien um 30% zugelegt - AktiennewsDie Aktien von ZIM Integrated Shipping (ISIN IL0065100930, WKN: A2QNF3, Ticker-Symbol: 2SV, NYSE-Symbol: ZIM), einem israelischen kommerziellen Schiffsbetreiber mit Sitz in Haifa, einem von China unterstützten Hafen, sind seit letztem Freitag um mehr als 30% gestiegen und werden heute vor der Eröffnung des US-Handels höher gehandelt, so die Experten von XTB.Der Weggang von Schifffahrtsriesen wie Hapag-Lloyd und Maersk ( ISIN DK0010244425 WKN 861929 ) aus dem Suezkanal habe dazu geführt, dass die Aktien von ZIM nicht mit einem Abschlag gegenüber europäischen Unternehmen gehandelt werden müssten. Die Analysten von BDO Consulting Israel hätten betont, dass ZIM gegenüber seinen Konkurrenten nicht mehr im Nachteil sei und bei der Umschiffung Afrikas keine höheren Risiken als die Branche habe, was den Markt veranlasst habe, seine pessimistische Stimmung zu korrigieren. Da derzeit rund 24% des Streubesitzes des Unternehmens durch Leerverkäufe gedeckt seien, könnte die ZIM-Aktie bei einer möglichen Erholung des Schifffahrtssektors von einem Leerverkaufsszenario betroffen sein.Die niedrigen Frachtraten und die hohe operative Verschuldung des Unternehmens hätten es sehr anfällig für eine Verlangsamung in der Seeverkehrsbranche gemacht. Nach einem längeren Abschlag hätten die Analysten von JP Morgan das Unternehmen kurz vor Ausbruch des Gaza-Krieges auf "kaufen hochgestuft, während das Unternehmen selbst in einer Erklärung betont habe, dass der Schiffsverkehr von und nach Israel nur 10% seines Geschäfts ausmache.Schifffahrtsunternehmen würden ankündigen, dass sie die Bab el-Mandeb-Straße, das Tor zum Roten Meer, vom Indischen Ozean aus nicht passieren würden. Bis vor kurzem sei man davon ausgegangen, dass die Bedrohung durch die Houthi-Milizen nur israelische Schiffe oder solche, die Fracht nach Israel transportieren würden, betreffe, doch die Verschärfung der Krise deute darauf hin, dass es sich um ein globales Problem handle, das nicht nur die ZIM betreffen werde.Schätzungen zufolge würden etwa 30% des weltweiten Containerverkehrs und 12% des Rohöls zwischen der Straße von Bab el-Mandeb und dem Suezkanal befördert. Sobald Afrika umfahren sei, würden die Ladungen auf der Route von Asien nach Europa teurer und würden sich um mindestens zwei bis drei Wochen verzögern.Kurzfristig bestehe für ZIM keine Konkursgefahr, da die liquiden Mittel ausreichen würden, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu tilgen (Current Ratio von 1,04), aber das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital habe sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert und sei auf fast 2 gestiegen. Dies zeige, dass die bewerteten Vermögenswerte von ZIM weniger wert seien als die kurz- und langfristigen Schulden und eine mögliche Verschärfung der Probleme im Frachtsektor, z.B. aufgrund einer Rezession, könnte zu einer stärkeren Abwertung der Aktie führen. Dies lässt uns glauben, dass das Unternehmen extrem anfällig für einen weiteren Frachtraten-Zyklus sein wird, so die Experten von XTB. (News vom 19.12.2023)