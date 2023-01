"Sie signalisieren zum ersten Mal seit Februar 2022, also dem Monat, in dem der Ukrainekrieg begann, eine spürbare Verbesserung der konjunkturellen Lage auf Sicht von sechs Monaten", habe ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten kommentiert. "Dazu haben vor allem die günstigere Situation an den Energiemärkten und die Energiepreisbremsen der Bundesregierung beigetragen." Zudem hätten sich die Exportchancen der deutschen Wirtschaft durch die Aufhebung der Covid-Restriktionen in China verbessert.



Die Bewertung der Konjunkturlage habe sich hingegen nur leicht aufgehellt. Sie sei um 2,8 Punkte auf minus 58,6 Punkte gestiegen. Hier seien minus 57,0 Punkte erwartet worden.



An der Börse löse der ZEW-Index keine Euphorie aus. Im Gegenteil: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe im Bereich von 15.100 hängen. Offensichtlich würden die Anleger die Rückkehr der US-Anleger in den Markt abwarten. Die Wall Street habe am Montag feiertagsbedingt geschlossen.



Nach dem starken Jahresstart sei eine Konsolidierung immer wahrscheinlicher. (17.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Januar deutlich stärker als erwartet verbessert, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW sei gegenüber dem Vormonat um 40,2 Punkte auf 16,9 Zähler gestiegen, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitgeteilt habe.