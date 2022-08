Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Saldo der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland ist im August weiter gesunken und liegt nun bei -54,9 Punkten, was die düsteren Aussichten für die heimische Wirtschaft klar aufzeigt, so die Analysten der NORD LB.



Die Gasversorgungskrise und die enorm hohe Inflation würden die Konjunkturaussichten stark belasten. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage sei noch negativer als im Juli und habe sich auf -47,6 Zähler verschlechtert. Ähnlich sehe es in der Eurozone aus, auch hier würden die Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung sinken. Einzig und allein der Lageindikator habe in der EWWU auf -42 Punkte anziehen können, was immer noch deutlich im negativen Bereich liege. Alles in allem seien die Aussichten für die zweite Jahreshälfte düster und vieles hänge davon ab, was im Kreml entschieden werde und wie sich die Marktpreise für Gas entwickeln würden. (16.08.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.