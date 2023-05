Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzmarktexperten hat sich im Mai überraschend deutlich weiter eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.



Die ZEW Konjunkturerwartungen seien den dritten Monat in Folge massiv auf nur noch - 10,7Punkte gesunken und würden damit eine erhöhte Verunsicherung ausdrücken. Auf Sicht von sechs Monaten werde demnach mit einer signifikanten konjunkturellen Abkühlung - einer Durststrecke - gerechnet. Auch die aktuelle Lage werde wieder schlechter als im Vormonat beurteilt. Hier dürften die zuletzt für den Monat März überraschend negativ ausgefallenen Konjunkturdaten zu Produktion, Auftragseingängen, Einzelhandel sowie Export- und Importzahlen ausschlaggebend gewesen sein.



Eine technische Rezession mit zwei negativen Quartalen in der BIP-Veränderung sei ohnehin nur um Haaresbreite (und vorläufig) umschifft worden. Perspektivisch werde sich die restriktive Geldpolitik ohnehin noch weiter dämpfend auswirken, zumal die EZB inflationsbedingt noch weitere - vermutlich zwei - Zinsstraffungen wohl werde vornehmen wollen. (16.05.2023/ac/a/m)





