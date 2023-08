Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen und europäischen Wirtschaft präsentiert sich mit Blick auf die kommenden sechs Monate im August weniger negativ als bisher, die Indices für die Konjunkturerwartungen steigen auf -12,3 bzw. -5,5 Punkte, so die Analysten der NORD LB.



Hingegen sei die Lagebeurteilung der deutschen Wirtschaft erneut schlechter als im Vormonat ausgefallen, der Index sinke deutlich auf -71,3 Punkte. Die gestiegenen Konjunkturerwartungen in den USA und die Aussicht auf den nicht mehr allzu fernen Zinsgipfel auf beiden Seiten des Atlantiks schienen derzeit als Impulsgeber auf den Finanzmärkten zu überwiegen. Die Lagebeurteilung und Hoffnung auf Besserung würden damit auch weiterhin auseinanderklaffen. "It´s a decisive maybe", habe die EZB-Präsidentin jüngst auf der Pressekonferenz Ende Juli auf die Frage nach einer möglichen Zinserhöhungspause im September entgegnet, was sicherlich ein neuralgischer Punkt für die Konjunkturstimmung bleiben dürfte. (15.08.2023/ac/a/m)



