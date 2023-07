Immer weniger Ökonomen würden glauben, dass es in den nächsten sechs Monaten zu einer Verbesserung gegenüber der aktuellen konjunkturellen Situation kommen werde. Vor allem würden die Hoffnungen schwinden, dass die Wirtschaft trotz Inflation und Zinserhöhungen die rezessiven Tendenzen absehbar überwinden könne. Mit größter Spannung dürfte nun die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas kommende Woche erwartet werden. Das wichtigste Konjunkturbarometer habe sich zuletzt zwei Mal in Folge verschlechtert, ein drittes Mal wäre ein Zeichen der Trendumkehr und würde das Signal auf Halt stellen.



Blicke man in die Umfrageergebnisse nach einzelnen Branchen, zeige sich das inzwischen gewohnte Bild einer ausgeprägten Industrierezession, die sich im Berichtsmonat u.a. für die Sektoren Metallverarbeitung, Chemie/Pharma und Elektro verschlechtert habe. Hier dürfte auch die schwache Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft eine Rolle gespielt haben, die besonders die exportabhängigen deutschen Unternehmen treffe.



Der zunehmende Pessimismus der Investoren sei vor dem Hintergrund der zuletzt vermehrt restriktiv auftretenden Vertreterinnen und Vertreter der Zentralbanken zu sehen, die immer wieder betont hätten, dass sie bezüglich Inflation noch keine Entwarnung geben würden. Daran dürfte auch die verschlechterte Stimmung erst einmal nichts ändern, da insbesondere die Aktivitäten in den Dienstleistungssektoren nach wie vor relativ gut laufen und die Kerninflation befeuern würden.



Fazit:



Die Stimmung in der deutschen und europäischen Wirtschaft habe sich im Juli weiter verschlechtert. Die vom ZEW befragten Investoren würden die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft erneut schlechter als im Vormonat beurteilen, der Index falle auf -59,5 Punkte. Gleichzeitig hätten sie pessimistischer in die Zukunft geblickt, der Index für die Konjunkturerwartungen sinke auf -14,7 Punkte. Ähnlich würden sich die Aussichten in Europa eintrüben, hier verliere der ZEW-Index auf -12,2 Punkteweiter. Damit verfestige sich das Bild einer schwierigen Rückkehr des Wachstums in Deutschland und der Eurozone. Nach den bezüglich der weiteren Geldpolitik zuletzt ausgeprägt restriktiven Äußerungen aus dem Rat der EZB reiche das allerdings sicher noch nicht, um sie von einem weiteren Zinsschritt abzuhalten, jedenfalls so lange die Kerninflation nicht eindeutig auf dem Rückzug sei. (11.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli weiter verschlechtert, so die Analysten der NORD LB.Die befragten Finanzmarktexperten würden per Saldo nochmals pessimistischer in die Zukunft blicken. Der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland sinket im Berichtsmonat auf -14,7 Punkte und falle nach fünf Rückgängen in Folge auf den tiefsten Wert seit Dezember letzten Jahres. Gleichzeitig werde auch die aktuelle Lage erneut schlechter beurteilt als vor vier Wochen. Die Lagekomponente des ZEW-Index gebe auf -59,5 Punkte nach, ein Niveau, das seit Einführung der Befragung 1994 nur drei Mal markiert worden sei, während der großen Finanzkrise und zuletzt vor dem Winter mit drohender Gasmangellage im Oktober 2022. Auch für die Eurozone würden sich die Experten weniger zuversichtlich zeigen, der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen würden auf -12,2 Punkte zurückgehen.Insgesamt seien das sicher keine guten Nachrichten, die nur deswegen nicht ganz so überraschend gekommen seien, weil gestern bereits der Sentix eine erhebliche Eintrübung der konjunkturellen Lage und Aussichten angezeigt habe. Offenbar mache der zuletzt gemeldete Anstieg der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe noch keinen Unterschied.