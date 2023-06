Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vorliegenden Zahlen zur Stimmung in der deutschen und europäischen Wirtschaft deuten klar auf eine Verschlechterte Lage hin, so Christian Reuter von der NORD/LB.



Gleichwohl hätten sich die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten etwas optimistischer in ihren Konjunkturerwartungen für die nächsten sechs Monate gezeigt. Nach einer technischen Rezession im Winter werde die Erholung damit einmal mehr in die Zukunft verschoben. Insgesamt dürfte das Konjunkturbild zwar noch mit einer leichten Belebung im zweiten Halbjahr 2023 in Übereinstimmung zu bringen sein. Die Risiken aus wiederholt enttäuschten Erwartungen hätten jedoch weiter zugenommen. Irgendwann werde auch die Lage liefern müssen. Für die Geldpolitik dürften sich aus den heutigen Zahlen keine Änderungen ergeben, die die EZB vom eingeschlagenen Straffungskurs abbringen würden. (13.06.2023/ac/a/m)





