Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich deutlicher auf als erwartet, so die Analysten der NORD LB.



Der Index steige von -11,4 auf -1,1 Punkte, womit die dritte Verbesserungen in Folge zu Buche stehe. Für Europa würden sich die Erwartungen seit Mai erstmals wieder in positives Territorium heben. Gleichzeitig würden die befragten Finanzmarktexperten die Lage nahezu unverändert beurteilen; mit einem Indexstand von -79,9 Punkten würden sich nun die Hoffnung auf das Erreichen der Talsohle mehren.



Auf Seiten der Währungshüter aus Frankfurt würden die harten Konjunkturdaten jedoch weiterhin ein einheitliches Bild zeichnen. So dürften mit Blick auf die nächste turnusmäßige Sitzung Ende Oktober nunmehr die Risiken eines Übersteuerns immer mehr Raum in den Diskussionen der datengetriebenen Währungshütern aus Frankfurt einnehmen. (17.10.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.