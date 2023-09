Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich geringfügig auf, so die Analysten der NORD LB.



Der Index steige von -12,3 auf -11,4 Punkte, was insofern bemerkenswert sei, als dass es die zweite kleine Verbesserung in Folge sei. Auch für Europa würden sich die Erwartungen etwas verbessern. Gleichzeitig würden die befragten Finanzmarktexpertinnen und -experten die Lage allerding erneut schlechter beurteilen; mit -79,4 Punkten liege der Index nun kaum über den Werten zum Höhepunkt der Corona-Krise im Sommer 2020 oder der Finanzmarktkrise 2008/09.



Die EZB habe damit für ihre Sitzung am Donnerstag dieser Woche zumindest auf der Konjunkturseite ein einheitliches Bild, das eher für eine Pause bei den Leitzinsen spreche. Allerdings seien die Inflationsdaten im August recht hartnäckig gewesen. Aus Sicht der Analysten der NORD LB habe sich das Pendel nun aber doch minimal in Richtung Zinspause verschoben - ausgemacht sei das aber trotzdem wohl nicht. (12.09.2023/ac/a/m)





