Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den Finanzmarktexperten hat sich im Berichtsmonat Februar erneut verbessert, so die Analysten der Nord LB.



Der Index für die Erwartungen sei auf 28,1 Punkte gestiegen und signalisiere mit Blick auf sechs Monate eine Expansion der deutschen Wirtschaft. Dabei werde die Lage nach wie vor negativ beurteilt, wobei es hier gegenüber dem Vormonat nun endlich eine recht deutliche Verbesserung um 13,5 Punkte auf minus 45,1 Punkte gebe. Auch für die Eurozone werde ein ähnliches Bild gezeichnet. Damit deute sich zumindest eine Stabilisierung der Konjunktur an, so dass für 2023 wohl mit einem, wenn auch kleinen Wachstum zu rechnen sei. Aus Sicht der Notenbank seien das keine schlechten Nachrichten. Wobei eine robuste(-re) wirtschaftliche Entwicklung angesichts der nach wie vor zu hohen Inflation vor allem den Spielraum für weitere Zinserhöhungen eher vergrößern bzw. offenhalten dürfte. (21.02.2023/ac/a/m)



