Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Dezember erneut verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Der Index sei von 9,8 im November auf nunmehr 12,8 Punkte gestiegen, nachdem er im Vormonat erstmals seit der Mai-Umfrage in positives Territorium zurückgekehrt sei. Für den Euroraum hätten sich die Erwartungen deutlich aufgehellt. Der Index habe bereits im Oktober den negativen Bereich verlassen und sich am aktuellen Rand auf 23,0 Punkte verbessern können. Eine für die EZB weitgehend nach Plan laufende Inflationsentwicklung scheine aus Sicht von Finanzexperten die geopolitische Risikolage und die haushaltspolitische Unsicherheit in Deutschland ein Stück weit zu überlagern. Die Währungshüter aus Frankfurt hätten sich auf der letzten Ratssitzung Ende Oktober entsprechend zufrieden mit der Wirkung ihrer Geldpolitik gezeigt. Bei der letzten EZB-Sitzung des Jahres am Donnerstag sollten vor allem die neuen Projektionen im Blick behalten werden, die Hinweise auf das mögliche Zeitfenster für erste Zinssenkungen im kommenden Jahr liefern dürften. (14.12.2023/ac/a/m)



