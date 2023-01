Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den vom ZEW befragten Ökonomen hat sich erfreulicherweise verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Insbesondere seien die Konjunkturerwartungen deutlich gestiegen. Ausschlaggebend seien die Entspannung an den Energiemärkten, Verbesserungen bei den globalen Lieferketten und die allmähliche Reduktion des Inflationsdrucks gewesen. Allerdings werde die aktuelle Lage nach wie vor unverändert klar negativ beurteilt, so dass das Konjunkturbarometer insgesamt nach wie vor eine eher gedämpfte Konjunkturdynamik signalisiere. Vorsicht sei geboten, weil die Inflationsstatistik zuletzt durch den Sondereffekt der Dezember Soforthilfe verzerrt worden sei. Hier könne es auch noch einmal unangenehme Überraschungen geben. Die Notenbank habe zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass sie ihr Inflationsziel unbeirrt verfolgen und die Zügel daher entsprechend straff halten werde. (17.01.2023/ac/a/m)



