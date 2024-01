Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich im Januar erneut verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Der Index sei von 12,8 im Dezember auf nunmehr 15,2 Punkte gestiegen und habe sich damit weiter über der Nulllinie stabilisieren können. Für den Euroraum hingegen hätten sich die Erwartungen leicht eingetrübt. Besonders deutlich hätten sich in den aktuellen Daten die Zinssenkungserwartungen der Befragten niedergeschlagen. Für die befragten Experten scheine eine für die EZB weitgehend nach Plan laufende Inflationsentwicklung die geopolitische Risikolage und anhaltende fiskalpolitische Unsicherheit in Deutschland weiterhin ein Stück weit zu überlagern. Mit Blick auf die erste turnusmäßige Sitzung des Jahres am kommenden Donnerstag sei weiterhin mit einer Zurückhaltung der Währungshüter aus Frankfurt zu rechnen. Anzeichen für eine schnelle Lockerung würden die Analysten der NORD LB zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehen, ab Jahresmitte dürften sich dann sukzessive Zeitfenster für die Senkung der Leitzinsen öffnen. (16.01.2024/ac/a/m)



