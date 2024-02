Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich im Februar erneut aufgehellt, so die Analysten der NORD LB.



Der Index sei von 15,2 im Vormonat auf nunmehr 19,9 gestiegen und könne sich damit den dritten Monat in Folge oberhalb der Nulllinie stabilisieren. Die Lagebeurteilung in Deutschland hingegen sei vor dem Hintergrund einer immer länger werdenden Liste an Belastungsfaktoren mit -81,7 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 gefallen. Für den Euroraum hätten sich die Erwartungen ebenfalls aufgehellt. Besonders deutlich hätten sich in den aktuellen Daten erneut die Zinssenkungserwartungen der Befragten niedergeschlagen. Mit Blick auf die nächste turnusmäßige Sitzung der EZB im März dürfte eine erneute Abwärtsrevision der Projektionen eine allmähliche Anpassung der Kommunikation einleiten. Mit Erhalt wichtiger Lohndaten im April würden sich dann zur Jahresmitte für die EZB sukzessive Zeitfenster für die Senkung der Leitzinsen öffnen. (13.02.2024/ac/a/m)



