Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben im März nach bereits kontinuierlichen Zuwächsen in den letzten Monaten einen überraschenden Hochsprung hingelegt, womit der Index von 19,9 Punkten im Februar mit nunmehr 31,7 auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gesprungen ist, so Valentin Jansen von der NORD/LB.



Für den Euroraum hätten die Erwartungen ebenfalls kräftig zugelegt. Besonders deutlich hätten sich in den aktuellen Daten erneut die Zinssenkungserwartungen der Befragten niedergeschlagen. Die Signale von der letzten turnusmäßigen EZB-Sitzung, wonach den derzeitigen Markterwartungen hinsichtlich Zinssenkungen ab Juni mittlerweile offenbar ein gewisses Maß an Realismus habe abgewonnen werden können, habe die Erwartungskomponente in dieser Befragungsrunde sichtlich beflügelt. Mehr als 80% der Befragten würden nunmehr von Leitzinssenkungen im Euroraum und den USA innerhalb der nächsten sechs Monate ausgehen! (19.03.2024/ac/a/m)