Die Stimmung der Finanzmarktexperten hat sich zum Jahresende zum dritten Mal in Folge spürbar aufgehellt, so die Analysten der NORD LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien im Dezember auf -23,3 Saldenpunkte geklettert, den höchsten Stand seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die aktuelle Lage werde hingegen nur geringfügig besser beurteilt. Die Skepsis bleibe zwar, die Finanzmarktexperten würden sich aber vorerst vom Worst-Case-Szenario verabschieden. Während aus konjunktureller Sicht die schwierigste Phase noch vor uns liegen dürfte, werde der Preisdruck im kommenden Jahr sukzessive abnehmen. Dennoch bleibe die Inflation auch 2023 deutlich über dem Stabilitätsziel der EZB. Für größere Rückschlüsse auf die nächsten geldpolitischen Schritte sei es daher auch noch zu früh. Die EZB werde am Donnerstag und auf den ersten Sitzungen im neuen Jahr die Leitzinsen weiter anheben, auch wenn das Erhöhungstempo am Donnerstag wohl etwas gedrosselt werde. (13.12.2022/ac/a/m)





