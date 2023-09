Mehr Emissionen bei falscher Nutzung



Plug-In-Hybride werden als umweltfreundlich vermarktet, obwohl der Energieverbrauch durch das Konsumverhalten der Verbraucher/innen in der Realität vergleichsweise hoch ist. Die Verbraucher sind in der Regel nur über die Emissionen bei der effizientesten Nutzung informiert. Nur selten sind ihnen die Energieverbrauchswerte bei einer ineffizienten Nutzung bewusst. Im Angesicht der geringen Laderaten bei Plug-In-Hybriden muss verstärkt in den Blick genommen werden, wie man die Fahrer zum Aufladen ihrer Plug-In-Hybride motivieren kann. Ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland ist hierbei zielführend.



Datengrundlage



Die verwendeten Daten umfassen die Gesamtheit der zwischen 2015 und 2021 zugelassenen Neufahrzeuge in Deutschland. Um festzustellen, welche Fahrzeuge subventioniert wurden, wurden die offiziellen Listen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle genutzt. Da die Automobilhersteller keine Werte für den Kraftstoffverbrauch von Plug-In-Hybriden im ungeladenen Zustand veröffentlichen, wurden Daten von einer in Deutschland ansässigen App genutzt, die Fahrer hilft, die Kosten für ihre Fahrzeuge zu verfolgen. Bei allen Nutzer wurden Fahrzeugtyp (Marke, Modell und Baujahr) sowie mit dem Fahrzeug verbundene Kosten erfasst. (04.09.2023/ac/a/m)







Mannheim (www.aktiencheck.de) - Die Abschaffung der Subventionen für Plug-In-Hybride in Deutschland zum 1. Januar 2023 war klimapolitisch sinnvoll, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Eine aktuelle Studie des ZEW Mannheim zeigt, dass das Ende dieser Subventionen zu einer jährlichen Reduktion von über 167.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen beiträgt. Umgerechnet entspricht das dem jährlichen Ausstoß von über 53.000 Haushalten. Die Subventionen für Plug-In-Hybride wurden vor allem zum Kauf von vergleichsweise großen und schweren Fahrzeugen genutzt, die auf Basis der untersuchten Daten nur selten mit Strom aufgeladen und wenig elektrisch betrieben werden. Somit tragen sie nicht maßgeblich zur Einsparung von Emissionen bei­.