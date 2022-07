Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der vom ZEW befragten Finanzmarktexperten hat sich im Juli klar eingetrübt, so die Analysten der NORD LB.



Die Erwartungen würden mit nur noch -53,8 Punkten inzwischen tief im negativen Bereich notieren. Damit werde ein deutliches Überwiegen der pessimistischen Rückmeldungen signalisiert. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft würden folglich ziemlich unfreundlich beurteilt. Die ausgeprägte Schwäche der Lageeinschätzung - der entsprechende Indikator sei am aktuellen Rand auf -45,8 Zähler gefallen - werfe sogar ein noch schlechteres Licht auf die Entwicklungen bei den Erwartungen. Die deutschen Finanzmarktexperten würden sich offenkundig große Sorgen um die heimische Wirtschaft und um die globale Konjunkturentwicklung machen. Angesichts des in vielerlei Hinsicht schwierigen Umfeldes seien diese Bedenken durchaus auch verständlich. (12.07.2022/ac/a/m)



