Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen Ergebnisse zur Entwicklung der deutschen Inflationsrate im Dezember 2022 veröffentlicht, so das ZEW in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Rückgang der Inflation zum Jahresende wird maßgeblich von drei Faktoren getrieben, so Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am ZEW Mannheim. Die Gaspreisbremse hat die privaten Haushalte um die Dezember-Abschlagszahlung entlastet. Der niedrigere Ölpreis verringert die Sprit- und Heizölpreise. Außerdem hat die Aufwertung des Euro zu einer Verbilligung von Importen in die Eurozone geführt.Daher hat auch die EZB Anteil an diesem ersten kleinen Erfolg in der Inflationsbekämpfung. Denn durch ihre Zinserhöhungen hat die EZB die Erholung des Euro gegenüber dem Dollar begünstigt. Eine Rückkehr zur Preisstabilität bleibt trotzdem für dieses Jahr unmöglich. Die Inflation in Deutschland ist schon längst nicht mehr nur eine Inflation der Energiepreise, sondern hat fast alle Güter und Dienstleistungen erfasst. Und Instrumente wie die Gaspreisbremse lindern letztlich nur Symptome. (Pressemitteilung vom 03.01.2023) (04.01.2023/ac/a/m)