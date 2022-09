Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen gehen in der aktuellen Umfrage vom September 2022 um 6,6 Punkte auf einen Wert von minus 61,9 Punkten zurück. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Die ZEW-Konjunkturerwartungen gehen im September erneut zurück. Zusammen mit der ebenfalls schlechteren Beurteilung der aktuellen Lage hat sich der Ausblick auf die nächsten sechs Monate weiter stark eingetrübt. Die Aussicht auf Energieengpässe im Winter lassen die Erwartungen für große Teile der deutschen Industrie noch negativer werden. Hinzu kommt eine ungünstigere Einschätzung des Wachstums in China. Bereits die aktuellen statistischen Zahlen zeigen einen Rückgang von Auftragseingängen, Produktion und Exporten", kommentiert ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach, PhD, die aktuellen Ergebnisse.Die Erwartungen der Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone gehen im September um 5,8 Punkte zurück. Sie liegen damit aktuell bei minus 60,7 Punkten. Der Lageindikator geht noch wesentlich stärker zurück und liegt bei minus 58,9 Punkten, 16,9 Punkte unterhalb des Wertes vom Vormonat. (13.09.2022/ac/a/m)