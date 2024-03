Bei den Krypto-Devisen entweiche immer mehr heiße Luft. Bitcoin und Ether hätten gestern 4,23% resp. 5,58% verloren. Im frühen Handel heute gehe es weiter bergab. Auf Zwölf-Monatssicht habe sich bei Bitcoin aber immer noch ein Plus von rund 123% aufgebaut.



Mit massiven Fremdwährungsverkäufen habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Jahr 2023 den Franken gestärkt. Insgesamt seien Devisen mit einem Gegenwert von CHF 132,9 Mrd. verkauft worden. Im Jahr 2022 habe der Wert der Devisenmarkttransaktionen bei CHF 22,3 Mrd. gelegen.



Nach der gestrigen Zinsentscheidung der BoJ habe der Yen gegenüber dem US-Dollar abgewertet, sich aber oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 150 JPY pro USD stabilisiert. Eine regelrechte Sequenz von Zinsanhebungen sei wohl nicht zu erwarten. Diese Auffassung scheine jedenfalls auch der Devisenmarkt zu teilen.



Der Financial Times zufolge bereite die EU Zölle in Höhe von EUR 95 pro Tonne auf Getreide aus Russland und Weißrussland vor. (20.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben im März nach bereits kontinuierlichen Zuwächsen in den letzten Monaten einen überraschenden Hochsprung hingelegt, so die Analysten der Nord LB.Der Index sei von 19,9 Punkten im Februar mit nunmehr 31,7 auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gesprungen. Für den Euroraum hätten die Erwartungen ebenfalls kräftig angezogen. Besonders deutlich würden sich in den aktuellen Daten erneut die Zinssenkungserwartungen niederschlagen. Mehr als 80% der Befragten würden nunmehr von Leitzinssenkungen im Euroraum und den USA innerhalb der nächsten sechs Monate ausgehen.