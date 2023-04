Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzmarktexperten hat sich im April überraschend weiter eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.



Die ZEW Konjunkturerwartungen seien den zweiten Monat in Folge deutlich auf nur noch 4,1 Saldenpunkte gesunken und würden damit eine erhöhte Verunsicherung ausdrücken. Auf Sicht von sechs Monaten werde demnach mit einer weitgehend unveränderten konjunkturellen Situation gerechnet. Immerhin werde die aktuelle Lage besser als in den Vormonaten beurteilt. Hierzu dürften die Beruhigung der Finanzmärkte nach den Turbulenzen im März ebenso beigetragen haben wie die im ersten Quartal deutlich positiver ausgefallenen harten Konjunkturdaten. Allerdings dürfte dies vor allem witterungsbedingten Vorzieheffekten geschuldet gewesen sein.



Perspektivisch werde sich die restriktive Geldpolitik dämpfend auswirken, zumal die EZB noch weitere Zinsstraffungen vornehmen dürfte. Zwar hätten die Unternehmen der Realwirtschaft zuletzt eine wachsende Zuversicht gezeigt, die Analysten würden mit ihrer Konjunkturprognose von 0,3% für 2023 aber vorsichtig bleiben. (18.04.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.