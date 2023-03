Vor allem Betriebe, die vor der Pandemie schon Erfahrung mit 4.0-Technologien gesammelt hatten, haben coronabedingt weitere Investitionen in Büro- und Kommunikationsmittel getätigt. Von den fast 70 Prozent der Betriebe ohne Vorerfahrung investierten nur 2,5 Prozent pandemiebedingt in 4.0-Technologien, während es von den knapp 20 Prozent der Betriebe mit etwas Vorerfahrung 24,8 Prozent und von den gut 11 Prozent der Betriebe mit umfangreicher Vorerfahrung 27,3 Prozent waren. Im Durchschnitt gab es für alle Betriebe ei­nen pandemiebedingten Anstieg des Anteils an 4.0-Technologien von 2,6 Prozentpunkten. Dabei beträgt dieser coronabedingte Digitalisierungsschub bei Betrieben ohne Vorerfahrung 1,7 Prozentpunkte, bei Betrieben mit etwas Vorerfahrung 2,9 Prozentpunkte, bei jenen mit umfangreicher Vorerfahrung 4,0 Prozentpunkte: "Der digitale Graben zwischen den Betrieben hat sich durch die Coronakrise vertieft", stellt Britta Matthes, Leiterin der Forschungsgruppe "Berufe in der Transformation", fest. Prof. Dr. Melanie Arntz, stellvertretende Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs "Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen" ergänzt: "Einen pandemiebedingten Digitalisierungsschub im Hinblick auf modernste digitale Technologien sehen wir nur in Betrieben, die bereits zuvor in diese Technologien investiert hatten. Die technologische Lücke zwischen Vorreiter- und Nachzüglerbetrieben hat sich somit durch die Pandemie weiter vergrößert. Technologische Nachzügler werden es daher zunehmend schwer haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten."



Vorrangig investierten die Betriebe in Technologien, die es den Beschäftigten ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten. Dementsprechend war der coronabedingte Digitalisierungsschub deutlich stärker in Betrieben, in denen die anfallenden Arbeiten zu einem größeren Anteil im Homeoffice erledigt werden konnten. Während der Anteil von 4.0-Technologien bei einem niedrigen Homeoffice-Potenzial coronabedingt um durchschnittlich 1,7 Prozentpunkte stieg, erhöhte er sich bei einem hohen Homeoffice-Potenzial im Schnitt um das Doppelte. Hatten Betriebe mit hohem Homeoffice-Potenzial bereits Erfahrung in der Digitalisierung, stieg der Anteil an 4.0-Technologien pandemiebedingt sogar sechsmal stärker an.



Die Ergebnisse basieren auf ersten Analysen der zweiten Welle der IAB-ZEW-IZA-Arbeitswelt-4.0-Befragung, einer durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten, repräsentativen Betriebsbefragung von knapp 3.000 Betrieben, die zwischen August 2021 und Juni 2022 zu ihren Investitionen zwischen 2016 und 2022 befragt wurden. (16.03.2023/ac/a/m)







Mannheim - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)