Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche ZEW-Index, der die Stimmung unter deutschen Investoren misst, überraschte mit einem deutlich schwächeren als erwarteten Wert im Mai, so die Experten von XTB.



Der Index habe bei -10,7 Punkten gelegen, während -5,3 Punkte erwartet worden seien und der vorherige Wert bei 4,1 Punkten gelegen habe. Von dem Institut befragte Ökonomen würden eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den nächsten sechs Monaten erwarten. Andererseits würden die Ökonomen hinzufügen, dass der Rückgang der Erwartungen weitgehend durch die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die EZB bestimmt werde, was angesichts der Aussicht auf eine Rezession deren eventuelle Auswirkungen verstärken könnte. (16.05.2023/ac/a/m)



