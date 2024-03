Gutverdienende Angestellte besonders betroffen



Wegen des Kreditschocks reduzierten Unternehmen ihre Investitionen, sodass während der Finanzkrise weniger Stellen für Fachkräfte zur Verfügung standen. Nach einem Jobverlust, oft mit zwischenzeitlicher oder auch dauerhafter Arbeitslosigkeit, fiel das Einkommen der Betroffenen wesentlich geringer aus. Durchschnittlich hatten entlassene Fachkräfte von kapitalintensiven Unternehmen mit minus 15 Prozent die höchsten Einbußen. Demgegenüber verloren geringqualifizierte Arbeitnehmer/innen in arbeitsintensiven Unternehmen wesentlich seltener ihre Jobs. "Die Gehaltseinbußen nach einem Jobwechsel während der Finanzkrise können das gesamte Berufsleben lang nicht mehr aufgeholt werden. Sie wirken sich für den Rest der Erwerbsbiografie und deshalb womöglich auch in der Rentenhöhe auf die betroffenen Arbeitnehmenden aus", erklärt Adamopoulou.



Ergebnisse übertragbar auf andere europäische Länder



Die Studie untersucht, wie sich die globale Finanzkrise von 2007 und 2008 heute noch auf Angestellte und Unternehmen auswirkt. Sie vergleicht sowohl Angestellte, die während der Krise ihren Arbeitgeber behalten konnten oder wechseln mussten, als auch kapital- und arbeitsintensive Unternehmen miteinander. Die Berechnungen beruhen auf für Italien repräsentativen Informationen von 2006 bis 2018. Die Forschenden haben dafür Daten des italienischen Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (INPS), der italienischen zentralen Kreditauskunft (CR), vom Datenanbieter Cerved sowie Aufsichtsberichte ausgewertet. (05.03.2024/ac/a/m)







