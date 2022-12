"Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Dezember abermals deutlich an. Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen mit großer Mehrheit von einem Rückgang der Inflationsrate in den nächsten Monaten aus. Zusammen mit der zwischenzeitlichen Entspannung an den Energiemärkten führt dies zu einer klaren Verbesserung des konjunkturellen Ausblicks", kommentiert ZEW-Präsident, Prof. Achim Wambach, PhD, die aktuellen Ergebnisse.



Die Erwartungen der Finanzmarktexpertinnen und -experten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone verbessern sich im Dezember um 15,1 Punkte. Sie liegen damit aktuell bei minus 23,6 Punkten. Der Lageindikator steigt ebenfalls und liegt bei minus 57,4 Punkten, 7,7 Punkte oberhalb des Wertes vom Vormonat.



Die Inflationserwartungen für die Eurozone sinken im Dezember erneut sehr stark. Sie liegen mit minus 79,3 Punkten um 27,1 Punkte unterhalb des Wertes vom November. (13.12.2022/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen in der aktuellen Umfrage vom Dezember 2022 um 13,4 Punkte auf einen Wert von minus 23,3 Punkten, so das ZEW in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies ist der dritte Anstieg in Folge seit September 2022. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland verbessert sich ebenfalls erneut. Sie liegt aktuell bei minus 61,4 Punkten und damit 3,1 Punkte über dem Wert des Vormonats. Der Konjunkturausblick für Deutschland hat sich somit in den letzten zwei Monaten erheblich verbessert.