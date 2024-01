Linz (www.aktiencheck.de) - Der ZEW-Konjunkturbarometer misst die Stimmung und Erwartungen von Finanzexperten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Im Januar sei der Konjunkturbarometer für die Einschätzung der nächsten sechs Monate um 2,4 Punkte auf 15,2 Zähler gestiegen. Ausschlaggebend für die positive Stimmung der befragten Experten bezüglich der künftigen Entwicklung sei, dass mehr als die Hälfte noch von einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im ersten Halbjahr 2024 ausgehe.



Wiederum der ZEW-Indikator für die Einschätzung der aktuellen Lage habe um 0,2 Punkte, auf 77,3 Zähler nachgegeben. Verantwortlich dafür dürften die ersten Prognosen des statischen Bundesamts sein. Demnach sei die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2023 um 0,3% geschrumpft. (17.01.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.