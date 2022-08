Xetra-Aktienkurs ZEAL Network-Aktie:

Kurzprofil ZEAL Network SE:



Die ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA) ist Online-Anbieter von Lotterieprodukten und eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken LOTTO24 und Tipp24 Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Soziallotterien vermittelt. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging sie als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG. (26.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ZEAL Network-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Jack Cummings und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Lotterie-Betreibers ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA).Die Aktionäre des Lotto-Anbieters sollten in den kommenden Wochen durch höhere Ausschüttungen von einer rechtskräftigen Aufhebung von der Umsatzsteuerfestsetzung bei der Tochtergesellschaft myLotto24 profitieren, so die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie.Jack Cummings und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die ZEAL Network-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro bestätigt. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze ZEAL Network-Aktie: