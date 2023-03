Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ZEAL Network-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ZEAL Network-Aktie:

33,65 EUR +4,50% (06.03.2022, 18:05)



Xetra-Aktienkurs ZEAL Network-Aktie:

33,25 EUR +3,26% (06.03.2022, 17:35)



ISIN ZEAL Network-Aktie:

DE000ZEAL241



WKN ZEAL Network-Aktie:

ZEAL24

ZEAL24



Ticker-Symbol ZEAL Network-Aktie:

TIMA

TIMA



Kurzprofil ZEAL Network SE:



Die ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA) ist Online-Anbieter von Lotterieprodukten und eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken LOTTO24 und Tipp24 Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Soziallotterien vermittelt. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging sie als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG. (06.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ZEAL Network-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Lotterie-Betreibers ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA) unter die Lupe.SDAX-Aktie im Rally-Modus: Nach einer Durststrecke gehe es für ZEAL Network seit einiger Zeit wieder aufwärts. Die jüngsten Zahlen hätten zwar nicht wirklich für Euphorie sorgen können, aber womöglich wirke beim Lottovermittler aus Anlegersicht immer noch die Ende Februar angekündigte Zahlung einer üppigen Sonderdividende nach.ZEAL habe angekündigt, dass die Zahlung von 2,60 Euro je Aktie vorgeschlagen werden solle. Dazu solle es eine Basis-Dividende von 1,00 Euro geben. Bei einem aktuellen Kurs der ZEAL-Network-Aktie von etwa 33,10 Euro wären das mehr als zehn Prozent Dividendenrendite in diesem Jahr.Die Aktie sei nach der Nachricht am 27. Februar mehr als acht Prozent gestiegen. Auf Tagesschlusskurs-Basis sei die Aktie gerade über das Zwischenhoch vom 13. Januar ausgebrochen. Damals seien im Tagesverlauf im Xetra-Handel 33,35 Euro erreicht worden. Die Aktie habe allerdings dann bei 32,10 Euro geschlossen, der Kurs sei in eine Korrekturbewegung übergegangen.Ebenfalls am 27. Februar habe ZEAL Network abends angekündigt, für 2023 einen weiteren Rückgang beim operativen Ergebnis nicht ausschließen zu können. Der Umsatz solle zwar auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen, aber die Kosten für Marketing und Neukundengewinnung würden mindestens so hoch bleiben wie bisher.Während der Kurs der Lotto-Aktie angesichts dieser Nachrichten steige, seien die Kursziele zuletzt etwas gesunken. Nuways habe sein Kursziel für ZEAL von 49 auf 46 Euro gesenkt (Empfehlung: "kaufen"). ZEAL habe seine eigenen Ziele erreicht und damit die Erwartungen übertroffen, habe es dazu geheißen. Die Sonderdividende sei vernünftig, um die Bilanz zu optimieren (bereits vergangenes Jahr habe ZEAL eine Sonderdividende gezahlt. Der Ausblick sollte gut erreichbar sein.Warburg bleibe ebenfalls bei "kaufen", habe das Kursziel aber von 46 auf 42 Euro gesenkt. Jefferies empfehle den Kauf, habe das Ziel aber von 43 auf 39 Euro reduziert. Hintergrund dürfte sein, dass die Analysten zwischenzeitlich zu optimistisch für die Entwicklung bei ZEAL gewesen seien.Die charttechnische Entwicklung sehe vielversprechend aus. In Sachen Dividende sollten Anleger beachten, dass die Sonderzahlungen jenseits der Basis-Ausschüttung wohl kaum von Dauer sein würden. Bewertungstechnisch wirke die Aktie gerade zumindest nicht wie ein Schnäppchen.Nachdem ZEAL vergangenes Jahr als Empfehlung ausgestoppt wurde, hat "Der Aktionär" bislang von einer Neuempfehlung abgesehen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 06.03.2023)