Die Aktien des Telekommunikationsunternehmens Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) (-14,8%) hätten unter enttäuschenden Quartalszahlen sowie dem unter den Erwartungen liegenden Ausblick gelitten. Im Sog sei es auch mit Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) (-7,6%) trotz einer guten Umsatzentwicklung im Q3 nach unten gegangen.



Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-6,7%) hätten erneut deutlich nachgegeben, nachdem sich Elon Musk zur schwächelnden Weltwirtschaft geäußert habe, welche das Generieren von Nachfrage nach Elektroautos "etwas schwieriger" mache.



IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (+4,7%) habe in Q3 von einer robusten Nachfrage in den Segmenten Software, Beratung und Infrastruktur profitiert und sich zuversichtlich für den Umsatz im Gesamtjahr gezeigt. (21.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen des norwegischen Chemieunternehmens Yara International (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) (+6,6%) zum dritten Quartal kamen gut an, zumal das EBITDA die Markterwartungen um ein knappes Drittel übertraf und eine Sonderdividende von SEK 10 pro Aktie ausgeschüttet wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiters hätten auch die zuletzt rückläufigen Gaspreise unterstützt, was die Herstellung von Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak begünstigt. Im Sog von Yara seien es auch mit der deutschen K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) gestern um 6,5% nach oben gegangen.