Börsenplätze Yara International-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Yara International-Aktie:

40,36 EUR -0,79% (19.07.2022, 13:29)



Euronext Oslo-Aktienkurs Yara International-Aktie:

410,00 NOK -0,29% (19.07.2022, 13:55)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie:

IU2



Euronext Oslo-Symbol Yara International-Aktie:

YAR



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (19.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Yara habe in Q2 von deutlich gestiegenen Preisen für Dünger profitiert. Dadurch seien höhere Rohstoffkosten und niedrigere Auslieferungen mehr als kompensieren worden. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei mit fast 1,5 Mrd. US-Dollar nahezu verdoppelt worden.Dies sei zudem mehr gewesen als von Analysten erwartet. Netto sei ein Gewinn von 667 Mio. Dollar geblieben, nach 539 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei von 3,9 Mrd. auf 6,5 Mrd. Dollar geklettert.Während Yara in der Region Amerika deutliche Ergebnisverbesserungen verzeichnet habe, seien diese in Europa wegen der deutlich gestiegenen Rohstoffkosten geringer ausgefallen. Aufgrund der hohen Gaspreise sowie der saisonal typischen geringeren Nachfrage in der nördlichen Hemisphäre habe Yara die Kapazitäten in Europa heruntergefahren. In Summe seien das 1,3 Mio. Tonnen Ammoniak sowie 1,7 Mio. Tonnen fertiger Dünger.Yaras Geschäftsmodell bleibe trotz eines schwankenden Marktes widerstandsfähig, habe Vorstandschef Svein Tore Holsether die Entwicklung im Quartal kommentiert. Dennoch habe er vor dem Risiko von Engpässen bei Stickstoff und weiteren Preissteigerungen gewarnt, sollte sich die derzeit angespannte Gassituation in Europa weiter verschärfen.Vor einem erneuten Einstieg sollten Anleger noch abwarten, ob die nun gestartete Bodenbildung tatsächlich gelingt, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 19.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)