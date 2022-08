Börsenplätze Yara International-Aktie:



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (25.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Wegen des fortgesetzten Anstiegs der ohnehin sehr hohen Gaspreise kürze der norwegische Yara-Konzern die energieintensive Produktion des Düngergrundstoffs Ammoniak noch weiter. Die Ammoniak-Kapazitätsauslastung in Europa sinke auf rund 35 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe.Mit Blick auf das Produktionsvolumen hätten sich die aufs Jahr hochgerechneten Einschnitte in Europa damit auf 3,1 Million Tonnen Ammoniak und 4,0 Millionen Tonnen fertige Produkte belaufen, wie etwa Stickstoffdünger.Bei der Vorlage von Zahlen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal Mitte Juli habe Yara noch von Einschnitten berichtet, die sich auf eine Jahreskapazität von 1,3 Millionen Tonnen Ammoniak sowie 1,7 Millionen Tonnen Dünger belaufen würden. Neben der Düngerproduktion werde Ammoniak auch perspektivisch als Treibstoff in der Schifffahrt wichtiger - als Alternative zu Öl."Der Aktionär" ist für Yara mittel- bis langfristig weiterhin positiv gestimmt. Die Dividendenperle ist eine solide Halteposition (Stoppkurs: 34,00 Euro), so Thorsten Küfner. Die Favoriten im Düngemittelsektor würden indes aber eher K+S und Nutrien bleiben. (Analyse vom 25.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link