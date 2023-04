Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (28.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Ein deutlicher Rückgang der Verkaufspreise habe zum Jahresstart auf den Gewinn des norwegischen Düngerkonzerns Yara gedrückt. Bei einem Umsatzrückgang um fast 30 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 3,8 Milliarden Euro) sei das operative Ergebnis (EBITDA) im ersten Quartal um fast zwei Drittel auf 489 Millionen Dollar eingebrochen.Unter dem Strich seien 105 Millionen Dollar hängen geblieben, nach 947 Millionen vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe die gesamte Branche noch von starken Preisanstiegen profitiert, da der Einmarsch Russlands in die Ukraine für große Verunsicherungen auf den weltweiten Düngermärkten gesorgt habe.Landwirte in Europa und den USA hätten sich beim Einkauf von Stickstoffdünger zurückgehalten, habe Analyst Chetan Udeshi von der Bank J.P. Morgan in einer ersten Reaktion erklärt. Daher habe neben dem Preisrückgang auch ein niedrigerer Absatz zu einem Quartal deutlich unter den Markterwartungen geführt. Die Yara-Aktien seien zum Wochenschluss um mehr als fünf Prozent eingeknickt. Zunächst seien auch die Anteile des deutschen Kaliproduzenten K+S eingeknickt, hätten sich zuletzt aber wieder deutlich stabilisieren können.Für das laufende zweite Quartal habe sich Yara positiv geäußert: Der Stickstoffdüngermarkt präsentiere sich in besserer Verfassung und die Nachfrage in Europa sei hoch. Solange das norwegische Unternehmen aber keine deutliche Absatzerholung signalisiere, könnten die Gewinn-Konsensschätzungen für Yara unter Druck bleiben, so Analyst Udeshi.Wer die günstig bewerteten Papiere im Depot hat, sollte die Stoppkurse bei 29,00 Euro (Yara) beziehungsweise 17,00 Euro (K+S) beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Vor einem Einstieg oder Nachkauf sollte aber unbedingt zunächst noch eine nachhaltige Stabilisierung der aktuell angeschlagenen Charts abgewartet werden. (Analyse vom 28.04.2023)Mit Material von dpa-AFX