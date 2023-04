Tradegate-Aktienkurs Yara International-Aktie:

39,17 EUR -0,76% (24.04.2023, 16:06)



Euronext Oslo-Aktienkurs Yara International-Aktie:

455,70 NOK +0,15% (24.04.2023, 15:55)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie:

IU2



Euronext Oslo-Symbol Yara International-Aktie:

YAR



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (24.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Die zuletzt anhaltend schwächelnden Düngemittelpreise hätten die Yara International-Aktie in den vergangenen Monaten belastet. Einige Experten würden aber beim Papier des norwegischen Chemikalien-, Dünger- und Industriegaskonzerns auf dem aktuellen Kursniveau eine gute Einstiegschance sehen - auch die UBS. So habe deren Analyst Andrew Stott die Einstufung für die Yara International-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 520 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 44,65 Euro) belassen.Darüber hinaus wollten Yara International und der Leipziger Gasimporteur VNG in Rostock beim Auf- und Ausbau einer Infrastruktur für klimafreundlichen Ammoniak bzw. Wasserstoff kooperieren. Beide Unternehmen wollten dazu am Montag im Rahmen eines Festaktes am Yara-Standort in Poppendorf bei Rostock eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.Auch "Der Aktionär" sehe für die Yara International-Aktie noch Luft nach oben. Sie sei immer noch günstig bewertet und locke zudem mit einer attraktiven Dividendenrendite. Der Stoppkurs könne bei 29 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Yara International-Aktie: