Börsenplätze Yara International-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Yara International-Aktie:

43,59 EUR +7,21% (20.10.2022, 10:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Yara International-Aktie:

449,50 NOK +5,37% (20.10.2022, 11:09)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie:

IU2



Euronext Oslo-Symbol Yara International-Aktie:

YAR



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (20.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe im dritten Quartal Belastungen durch Produktionseinschnitte und gestiegene Gaskosten durch höhere Verkaufspreise mehr als kompensiert. An der Geschäftsentwicklung sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Dividende von 10 NOK (Norwegischen Kronen, umgerechnet 0,96 Euro) beteiligt werden, die im Schlussquartal ausgezahlt werden solle, wie Yara International mitgeteilt habe. Das sei ein Drittel der im Mai ausgeschütteten regulären Dividende. Zudem würden weitere Ausschüttungen und Aktienrückkäufe erwogen.Yara International habe den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast 39% auf 6,2 Mrd. USD gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe mit einem Anstieg um knapp 31% auf 1 Mrd. USD die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen.Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von 400 Mio. USD entfallen, nachdem vor einem Jahr wegen Wertberichtigungen noch ein Verlust von 143 Mio. angefallen sei.Mit Blick nach vorn rechne der Konzern mit einer weiterhin starken Nachfrage, wenngleich Landwirte angesichts der hohen Preise teils weniger düngen würden. Gleichzeitig bleibe das Angebot knapp und die Lagerbestände in Europa auf historisch niedrigem Niveau."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Mutige Anleger könnten bei Yara International weiterhin auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung setzen. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 29 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link