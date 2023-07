Und der Konzern habe eine treue Fan-Gemeinde, die dafür sorge, dass die Abrufzahlen von Yahoo Finance, Mail, Sport und News regelmäßig für vordere Plätze in den entsprechenden Ranglisten reichen würden. Trotzdem bezweifle DER AKTIONÄR, dass das für ein erfolgreiches Comeback an der Börse ausreiche.



Was Yahoo nicht habe, sei ein innovatives Geschäftsmodell. Die Idee, Geld mit Online-Werbung zu verdienen, sei so alt wie das Internet selbst und Konzerne wie Alphabet, Meta und Amazon würden sich von Yahoo kaum in die Suppe spucken lassen.



Lanzone wolle mithilfe von Übernahmen die Geschäfte ausbauen und werde dabei "aggressiv vorgehen", wie die "FT" schreibe. Zuletzt etwa habe sich das Unternehmen den Sportwetten-Anbieter Wagr einverleibt.



Yahoo wolle zurück an die Börse, doch DER AKTIONÄR frage sich: weshalb eigentlich? Jim Lanzone selbst räume ein, dass Yahoo bei der Suche mittlerweile abgehängt sei, worin also bestehe die Fantasie für Investoren? Im Einsatz von Künstlicher Intelligenz, wie er vage andeute? Vielleicht. Doch Yahoo hat eine lange Tradition darin, Chancen zu verpassen und der neue Firmenchef muss erst beweisen, dass er eine Vision für das Unternehmen hat, die über die Verwaltung von Altbeständen hinaus geht, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2023)



Kurzprofil Yahoo:



Yahoo wurde erstmals 1996 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und schnell zu einer der beliebtesten Websites weltweit. 2017 übernahm dann der US-Telekomkonzern Verizon das schwächelnde Portal. Die Marke hatte deutliche Einbußen im Wettbewerb mit Techriesen wie Google und Facebook hinnehmen müssen. (04.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt Yahoo unter die Lupe.Manche Dinge würden mit dem Alter einfach besser, Käse gehöre dazu, Wein ebenfalls - aber Internetkonzerne? Yahoo-Chef Jim Lanzone scheine davon überzeugt, jedenfalls wolle er den Internet-Dino zurück an die Börse bringen.Als der Internetpionier Yahoo zum ersten Mal auf das Börsenparkett gesprungen sei, habe in Deutschland noch Helmut Kohl regiert und im Weißen Haus habe Bill Clinton gesessen. Das Internet habe bereits existiert, jedoch mehr als Tummelplatz für nerdige early Adopter, denn für die Masse. Ganze 36 Millionen Menschen seien in jenem Jahr online gewesen, weltweit wohlgemerkt. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 zähle die globale Internetgemeinde 5,2 Milliarden Menschen, was 65 Prozent der Weltbevölkerung entspreche.Yahoo sei zu seiner Zeit als "Internetportal" extrem erfolgreich gewesen und habe als Suchmaschine mit Online-Werbung Milliardengewinne gescheffelt. Die Aktie habe den Anlegern in den Jahren nach dem IPO bis dato nie für möglich gehaltene Kursgewinne beschert und auf dem Allzeithoch bei 425 Dollar auf Rang 1 der wertvollsten Unternehmen der Welt rangiert.In jener Zeit sei Jim Lanzone zu Yahoo gestoßen, um den Konzern wieder fit für die Börse zu machen. "Die Firma hat eine tolle Bilanz und ist extrem profitabel", zitiere die "Financial Times" den CEO.