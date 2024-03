Tradegate-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:

124,50 EUR +0,24% (26.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:

134,80 USD +0,13% (26.03.2024, 21:00)



ISIN YUM! Brands-Aktie:

US9884981013



WKN YUM! Brands-Aktie:

909190



Ticker-Symbol YUM! Brands-Aktie:

TGR



NYSE-Symbol YUM! Brands:

YUM



Kurzprofil YUM! Brands Inc.:



YUM! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE-Symbol: YUM) mit Sitz in Lousiville im US-Bundesstaat Kentucky ist das weltgrößte Unternehmen, das über Fast Food-Restaurants mit Franchisingkonzepten operiert. Durch die drei Fast Food-Restaurantketten Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell entwickelt, lizenziert und franchised die US-amerikanische Unternehmensgruppe ein globales Netzwerk von Restaurants, welche preisgünstige Menüs anbieten. Die einzelnen Restaurantketten spezialisieren sich dabei auf unterschiedliche Kundengruppen und Menüangebote. Über das Franchisekonzept, das von einzelnen Personen als auch von Unternehmen ausgeführt werden kann, betreibt YUM! Brands seine ca. 40.000 Restaurants in über 130 Ländern. (27.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - YUM! Brands-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von YUM! Brands (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE-Symbol: YUM) befindet sich in einem monatelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit dem Verlaufstief bei 115,52 USD vom 13. Oktober 2023 gehe es für das Papier aufwärts. Das bisherige Verlaufshoch sei am 7. März bei 141,64 USD erreicht worden, seitdem befinde sich die Aktie von YUM! Brands in einer Korrektur, die am Vortag den 50er-EMA und die steigende Unterstützungslinie im Bereich von 134,50 USD erreicht habe.AusblickDie YUM! Brands-Aktie könnte im Bereich der Unterstützungszone um den 50er-EMA und der steigenden Trendlinie bei 134,50 USD das Verlaufstief der Korrektur bilden und nach oben abprallen. In diesem Fall wäre zunächst ein Hochlauf bis zum 10er-EMA bei aktuell 136,37 USD zu erwarten. Gehte es weiter höher, wäre ein Anstieg bis in den Widerstandsbereich um 138,60 USD zu erwarten. Breche das Papier hingegen nach unten durch, würde sich die nächste Auffangmarke am 200er-EMA bei aktuell 130,58 USD befinden. (Analyse vom 27.03.2024)