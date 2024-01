NYSE-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:

129,10 USD +0,05% (03.01.2024)



ISIN YUM! Brands-Aktie:

US9884981013



WKN YUM! Brands-Aktie:

909190



Ticker-Symbol YUM! Brands-Aktie:

TGR



NYSE-Ticker-Symbol YUM! Brands:

YUM



Kurzprofil YUM! Brands Inc.:



YUM! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE Ticker-Symbol: YUM) mit Sitz in Lousiville im US-Bundesstaat Kentucky ist das weltgrößte Unternehmen, das über Fast Food-Restaurants mit Franchisingkonzepten operiert. Durch die drei Fast Food-Restaurantketten Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell entwickelt, lizenziert und franchised die US-amerikanische Unternehmensgruppe ein globales Netzwerk von Restaurants, welche preisgünstige Menüs anbieten. Die einzelnen Restaurantketten spezialisieren sich dabei auf unterschiedliche Kundengruppen und Menüangebote. Über das Franchisekonzept, das von einzelnen Personen als auch von Unternehmen ausgeführt werden kann, betreibt YUM! Brands seine ca. 40.000 Restaurants in über 130 Ländern. (04.01.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - YUM! Brands-Aktienanalyse von Stifel:Chris O'Cull, Analyst von Stifel, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des US-Restaurantkettenbetreibers YUM! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE Ticker-Symbol: YUM).Der Analyst halte die Bewertung der Aktie weiterhin für angemessen, sehe aber weniger Katalysatoren für die Aktie im Jahr 2024. Die Umsätze von YUM! in den USA würden sich wahrscheinlich durch eine geringere Preisgestaltung abschwächen, die internationalen Märkte würden schwach bleiben, und der Markt scheine ein weiteres Jahr mit einem über dem Algorithmus liegenden Stückzahlenwachstum einzuplanen.Chris O'Cull, Analyst von Stifel, stuft die YUM! Brands-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. Das Kursziel laute nach wie vor 135,00 USD. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze YUM! Brands-Aktie:Tradegate-Aktienkurs YUM! Brands-Aktie:117,65 EUR -0,47% (04.01.2024, 10:34)